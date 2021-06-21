Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день из-за жары до 4 часов

Роспотребнадзор рекомендовал работодателям сократить рабочий день из-за жары, установившейся на большей части территории России. При температуре в офисе выше 30,5 градуса продолжительность рабочего дня требуется сократить до четырех часов.

«В случае если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — сообщили на сайте ведомства.

При температуре более 32,5 градуса не рекомендуется работать на улице, лучше перенести их на утро или вечер. В Роспотребнадзоре отметили, если нет возможности поменять рабочий график, то работник должен проводить под палящим солнцем около 15-20 минут, после чего отдыхать в прохладных помещениях не менее 10-12 минут. При этом суммарно на солнце нельзя проводить более 4-5 часов в день для работников в специальной одежде для защиты от теплового излучения, для лиц без специальной одежды — не более 1,5-2 часа.

В жаркую погоду специалисты Роспотребнадзора рекомендовали чаще пить воду и есть фрукты и овощи.