Жару до +39 и пожары ожидают в Краснодарском крае

Жара до +39 градусов ожидается в Краснодарском крае в понедельник, 12 июля. Об этом предупредили в региональном главке МЧС.

Из-за этого повышается угроза природных пожаров, возгораний в населенных пунктах. Спасатели попросили ни в коем случае не жечь сухую траву и не разводить костры рядом поваленными деревьями.

Особый противопожарный режим действует в Сочи, Анапе, Новороссийске, Ленинградском, Славянском, Староминской, Темрюкском, Успенском, Отрадненском, Павловском, Новопокровском, Белореченском, Белоглинском, Выселковском, Кавказском и Тихорецком районах.

«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону „101“ в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения», — напомнили в МЧС.

Жителям порекомендовали носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Чаще быть в тени, пить много воды, не употреблять алкоголь. Также специалисты посоветовали уточнить у врача возможное дополнительное употребление соли во время жары.