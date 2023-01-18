Общество 18 января 2023, 10:10 Жаров заявил, что взлом RuTube похож на модель атаки на атомную программу Ирана Глава «Газпром-медиа» Жаров сравнил взлом RuTube с атакой на иранскую атомную программу Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Атака на российскую видеоплатформу RuTube готовилась еще задолго до начала СВО. По своей схеме это преступление похоже на хакерское нападение на атомную программу Ирана. Такое заявление глава холдинга «Газпром-Медиа» (владеет RuTube) Александр Жаров сделал в интервью РБК.

Поначалу атака на российский видеохостинг носила исследовательский и разведывательный характер. Однако в момент ее реализации целью стало полное удаление RuTube, уточнил Жаров. Взломавшие RuTube хакеры запустили сразу же шифровку баз логических связей и программу «самостирания серверов».

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«Как отвлекающий маневр — для концентрации нашего внимания на ложной цели — была опубликована база пользователей на сторонних публичных серверах третьей страны», — добавил глава «Газпром-Медиа».

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По его мнению, стратегия взлома российской площадки оказалась не нова, хотя и достаточно редка. По такой программе хакеры действовали во время операции Stuxnet, когда планировалось уничтожить атомную программу Ирана.

Атака на RuTube случилась 9 мая 2022 года. Руководство сервиса назвала ее «самой мощной» за все время существования платформы. RuTube вновь заработал через два дня.