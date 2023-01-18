18 января 2023, 10:10
Жаров заявил, что взлом RuTube похож на модель атаки на атомную программу Ирана
Глава «Газпром-медиа» Жаров сравнил взлом RuTube с атакой на иранскую атомную программу
Атака на российскую видеоплатформу RuTube готовилась еще задолго до начала СВО. По своей схеме это преступление похоже на хакерское нападение на атомную программу Ирана. Такое заявление глава холдинга «Газпром-Медиа» (владеет RuTube) Александр Жаров сделал в интервью РБК.
Поначалу атака на российский видеохостинг носила исследовательский и разведывательный характер. Однако в момент ее реализации целью стало полное удаление RuTube, уточнил Жаров. Взломавшие RuTube хакеры запустили сразу же шифровку баз логических связей и программу «самостирания серверов».
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«Как отвлекающий маневр — для концентрации нашего внимания на ложной цели — была опубликована база пользователей на сторонних публичных серверах третьей страны», — добавил глава «Газпром-Медиа».
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По его мнению, стратегия взлома российской площадки оказалась не нова, хотя и достаточно редка. По такой программе хакеры действовали во время операции Stuxnet, когда планировалось уничтожить атомную программу Ирана.
Атака на RuTube случилась 9 мая 2022 года. Руководство сервиса назвала ее «самой мощной» за все время существования платформы. RuTube вновь заработал через два дня.
Россия
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