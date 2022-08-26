Жаркая погода вернется в Петербург

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Санкт-Петербург после циклона вернется жаркая погода. Об этом написал "Мэшсити" со ссылкой на Telegram-канал синоптика.

В пятницу, 26 августа, температура воздуха в городе составит +23 градуса, а в Ленинградской области — +24 градуса. Порывы ветра ожидаются от двух до семи метров в секунду.

В субботу, 27 августа, в городе установится жаркая погода. Осадков не прогнозируется.

Ранее синоптики сообщали, что в сентябре погода в Петербурге максимально приблизиться к стандартам этого времени года.