  • Жарить шашлыки на балконах теперь официально запрещено. Правила вступили в силу

    01 октября 2019, 07:34

    Наза Салех Захи

    С 1 октября в России официально нельзя жарить шашлыки, зажигать свечи на балконах и лоджиях. Там запрещены все действия, связанные с открытым огнем.
    Жарить шашлыки на балконах теперь официально запрещено. Правила вступили в силу

    Правила курения, НДС и электронные заявления на отпуск. Что изменится в России с 1 октября

    Подробнее

    Соответствующий документ появился на портале правовой информации. Запрет касается не только квартир, но также гостиниц и общежитий. Если человек нарушил закон, то ему грозит штраф до трех тысяч рублей. Если его действия привели к пожару — до пяти тысяч рублей.

    Это мера распространяется и на курильщиков, если непотушенная сигарета стала причиной пожара. В особых случаях нарушителей даже могут привлечь к уголовной ответственности. При этом в документе не дается пояснения определению «открытый огонь».

    Также новые правила коснулись медицинских учреждений и кинотеатров. В последних зрителей должны до сеанса информировать о правилах пожарной безопасности.

    В больницах палаты с тяжелобольными детьми должны при возможности располагаться на первом этаже.

    Кроме того, на цокольных этажах и в подвальных помещениях медорганизаций теперь запрещено размещать кладовые, мастерские и склады, которые не были предусмотрены проектной документацией.

    Также с 1 октября в местах с ночным пребыванием людей обслуживающий персонал должен круглосуточно дежурить. Это нововведение не касается торговых объектов.