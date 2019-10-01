Жарить шашлыки на балконах теперь официально запрещено. Правила вступили в силу

С 1 октября в России официально нельзя жарить шашлыки, зажигать свечи на балконах и лоджиях. Там запрещены все действия, связанные с открытым огнем.

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Соответствующий документ появился на портале правовой информации. Запрет касается не только квартир, но также гостиниц и общежитий. Если человек нарушил закон, то ему грозит штраф до трех тысяч рублей. Если его действия привели к пожару — до пяти тысяч рублей.

Это мера распространяется и на курильщиков, если непотушенная сигарета стала причиной пожара. В особых случаях нарушителей даже могут привлечь к уголовной ответственности. При этом в документе не дается пояснения определению «открытый огонь».

Также новые правила коснулись медицинских учреждений и кинотеатров. В последних зрителей должны до сеанса информировать о правилах пожарной безопасности.

В больницах палаты с тяжелобольными детьми должны при возможности располагаться на первом этаже.

Кроме того, на цокольных этажах и в подвальных помещениях медорганизаций теперь запрещено размещать кладовые, мастерские и склады, которые не были предусмотрены проектной документацией.

Также с 1 октября в местах с ночным пребыванием людей обслуживающий персонал должен круглосуточно дежурить. Это нововведение не касается торговых объектов.