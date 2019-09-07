Жареное мороженое, тако и стейки. Чем угощали гостей гастрофестиваля в Химках?

В Химках в День города желающих кормили всеми возможными вкусностями, а в воздухе можно было уловить аппетитные запахи. Химкинский фестиваль еды прошел вкусно и сытно.

Источник фото: телеканал «360»

Еда везде, еда повсюду. Все кухни мира сконцентрировались на фестивале в Химках. Для любителей поострее — мексиканские блюда.

«У нас любое блюдо необычное, будь-то буррито, тако», — отметил повар мексиканской кухни.

Буррито — это пшеничная лепешка, тушеные бобы, рис и мясной фарш. Название переводится как «маленький ослик». Потому что напоминает то ли ухо ишака, то ли покрывало, свернутое в рулон. Их издавна клали на спины вьючных животных. Это простое и сытное блюдо.

А для мечтающих посетить Соединенные Штаты Америки повара приготовят стейк по-нью-йоркски.

«Его особенность в способе приготовления. А именно в запечатывании сока мяса, прижаривая мясо к углям», — объяснил повар.

Источник фото: телеканал «360»

Между углями и мясом — только тонкая решетка. Предварительно кусок щедро обрабатывают перцем. Вот и весь рецепт, мясо получается мягким и вкусным.

После плотного мясного ассорти самое время переключиться на десерты, их на фестивале тоже немало.

Для лакомок в теплый сентябрьский день здесь готовят мороженое, и оно тоже необычное — жареное.

Источник фото: телеканал «360»

Ингредиенты этого десерта доступны всем. Жирное молоко, ягоды или фрукты и сливки. А готовится оно при температуре в минус 25 градусов. Почему же тогда его называют жареным? На этот вопрос нам ответил повар.

« Ну, это, наверно, больше такая иллюзия. Способ просто видения. Похоже на сковороду. И мы готовим лопатками. Поэтому похоже на жареное», — рассказал повар.

Во время приготовления такого мороженого ягоды быстро перемешивают лопатками и обжаривают, вернее, обледеняют со всех сторон. Затем заливают смесью молока, сливок и сахарной пудры. И еще несколько раз перемешивают. После раскатывают тесто по поверхности плиты. А затем собирают его в трубочки.

Источник фото: телеканал «360»

Легко такое мороженное сделать и дома. Вместо ледяной сковороды можно использовать простую морозилку.

Попробовать необычные блюда заехал и глава Химок. Проверил каждую точку, пообщался с продавцами и посетителями. Разнообразием остался доволен. И особенно отметил, что на фестиваль приехали только те, кто используют при готовке натуральные продукты.