Жара возвращается в Челябинскую область
Синоптики обнадежили жителей Челябинской области. К началу будущей недели в регионе температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, передает ИА Ura.ru.
По данным информагентства, с шестого по восьмое июня в южных районах области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, а на остальной территории — преобладание высокой пожарной опасности.
«Ночью шестого июня в горах и низинах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1 градуса», — предупредили метеорологи.