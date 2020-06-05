Жара возвращается в Челябинскую область

По данным информагентства, с шестого по восьмое июня в южных районах области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, а на остальной территории — преобладание высокой пожарной опасности.

«Ночью шестого июня в горах и низинах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1 градуса», — предупредили метеорологи.