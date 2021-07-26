Жара вернется в Санкт-Петербург всего на три дня

Жителям Санкт-Петербурга рассказали о погоде на ближайшую неделю. О том, что стоит ждать переменчивости, предупредил главный синоптик северной столицы Александр Колесов, сообщил «Петербургский дневник».

Жаркие дни в городе ожидаются в течение трех дней: сегодня, завтра и послезавтра. Со среды, 28 июля, начнется влияние циклона, Петербург и Ленинградскую область накроют дожди.

По словам Колесова, температура воздуха в ближайшие дни будет высокой — примерно 27-32 градуса. С четверга ожидается заметное снижение. Столбик термометра покажет 20-25 градусов. В регион придет долгожданная прохлада.