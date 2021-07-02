Жара вернется в Москву 7 июля

В середине следующей недели в столичный регион вернется 30-градусная жара. Температура будет выше нормы, но не настолько экстремальной, как в июне, сообщил ТАСС метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, уже в среду, 7 июля, воздух прогреется до +28…+30 градусов, в четверг ожидается +29…+31 градус, в пятницу +30…+32 градуса.

Это выше нормы на 5-7 градусов. Однако повторения июньской жары, когда было побито пять температурных рекордов, ждать не стоит.

Экстремальному потеплению помешает более прохладный скандинавский антициклон. Он, по словам собеседника, выступит «освежающим фактором».

«Жара не будет наступать так интенсивно, как это было недавно», — пообещал специалист.

При этом москвичей в июле ждет в два-три раза больше солнечных дней, чем обычно.

В пятницу, 2 июля, в Москве будет +20…+25 градусов, в субботу ожидается +21…+26, в воскресенье и понедельник синоптики обещают +25…+27 градусов.

По данным Гидрометцентра, средняя температура июня в Москве составила +20,5 градуса при норме +17,3 градуса. Самым жарким этот месяц был в 1999 году, когда воздух прогрелся до +21,4 градуса.