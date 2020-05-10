Жара в Омской области увеличила число заболевших COVID-19

За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 34 жителей Омской области. Из них 29 человек заболели в Омске, пять — в районах области.

Всего в регионе зафиксировано 279 случаев. С начала эпидемии в области выздоровели 57 пациентов, умерли шестеро.

В День Победы местные жители плохо соблюдали самоизоляцию, сообщили в министерстве. В ведомстве полагают, что 10 мая картина повторится. В связи с этим власти еще раз упомянули про необходимость соблюдать социальную дистанцию 1,5–2 метра и надевать маски в общественных местах. Кроме того, чиновники напомнили, что пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями находятся в особой группе риска.

В Омске 9 мая максимальная температура была зафиксирована в 18:00, тогда столбики термометра поднялись до +26 градусов. Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре, которая продержится в регионе до 13 мая. Воздух прогреется до +30 градусов.