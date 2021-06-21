Жара в Москве в понедельник побьет 65-летний рекорд

Погода в понедельник в Москве обещает быть очень жаркой. Воздух прогреется до +33 градусов. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Возможна небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет южный до 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня возможен и новый рекорд, потому что для 21 июня максимальная температура, 31,1 градуса, была в 1956 году», — уточнил Синенков.

В Московской области температура поднимется до +29…+34 градусов. По данным специалистов, аномальная жара сохранится в регионе до конца недели.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов не исключил, что россиян могут ожидать новые температурные рекорды. Пока самым жарким днем в Москве с начала лета стало воскресенье, 20 июня.

В жаркую погоду специалисты рекомендуют воздержаться от сильных физических нагрузок, обязательно пить больше воды и не проводить много времени на открытом солнце. Стоит проявить особое внимание и к своим домашним животным. На солнце лучше не выгуливать питомцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением.