Жара в Москве установила очередной рекорд

Температура воздуха в Москве 27 июня снова показала рекордные значения. Столбики термометра достигли отметки +32,2 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что такая температура была зафиксирована уже в 11:00, поэтому в течение дня в городе станет еще жарче.

«Рекорд уже пал. Обычно в 14, 16 часов фиксируются рекорды <…> Температура еще будет расти», — сказал Вильфанд.

По словам эксперта, предыдущий рекорд в 32 градуса был зафиксирован в 2013 году. В понедельник в столице синоптики ожидают новые температурные достижения.

Уставшие от жары пользователи соцсетей шутят, что такая погода установилась в Москве, потому что не все делают прививку от коронавируса. В Санкт-Петербурге, где тоже стоит аномальный зной, предполагают, что дожди проходят только над самыми вакцинированными районами города.

Врачи рекомендуют не пить слишком холодные напитки, не сидеть под кондиционером и не перебарщивать с антиперспирантами, чтобы давать организму охлаждаться естественным образом. Помимо этого, на солнце нельзя забывать надевать головной убор. Но желательно в дневные часы находиться в тени.