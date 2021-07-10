Жара в Москве побьет сразу три рекорда на следующей неделе

На следующей неделе Москву ждет несколько температурных рекордов. Жара снова достигнет высоких отметок 13,15 и 16 июля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, предыдущие рекорды были поставлены в 1936 году (+32,4), в 1951-м (+33,2) и и 2010-м (+33,6). Но все они будут побиты, сообщило РИА «Новости».

Небольшое облегчение наступит только в следующие выходные, отметил Тишковец. В воскресенье, 18 июля, температура воздуха может составить даже ниже +30 градусов. Кроме того, ожидаются осадки.

«Крышку парникового котла все-таки сорвет <…>. Наконец-то прошумят первые существенные мозаичные ливни и грозы», — сказал специалист.

Тищковец добавил, что такой блокирующий антициклон в общей сложности продлится две недели. В последней декаде июля вероятность дожди станут идти чаще. Но все они будут кратковременными. Всего выпадет только половина положенной нормы — примерно 15-20 миллиметров осадков. Таким образом, по мнению эксперта, июль в этом году может стать одним из самых засушливых за последние 55 лет.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что аномально жаркая погода не влияет на передачу коронавируса, сообщала «Русская планета». По его мнению, во время жары люди стараются больше времени быть на открытом воздухе, а это, наоборот, несколько снижает распространение ковида.