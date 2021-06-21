Жара в Европейской России сохранится до конца недели

Жара в центре европейской части России сохранится до конца недели. Воздух во многих регионах прогреется до +36 градусов.

«Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться до четверга включительно. Температура будет повышаться все больше и больше: облаков нет, солнце насыщено энергией. Точно такая же погода в пустынях, сейчас у нас как в пустыне. В понедельник — +31...+33 градуса, во вторник — +31...+35 градусов, в среду — +34...+36 градусов», — сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жара в центральной части России сформировалась при стационировании антициклона над Верхне-Русской равниной, отметил ученый. По его словам, антициклон в четверг-пятницу сместится, поэтому в последний рабочий день в регионах Центрального федерального округа появятся облака, однако жара никуда не уйдет. Столбики термометров будут показывать +29…+34 градуса.

Жара будет стоять в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях. В этих областях воздух прогреется до +35…+37 градусов. Такие температуры будут до 23 июня.

Ранее в МЧС по Московской области сообщили, что жара в регионе сохранится до 24 июня. Температура воздуха будет на 7-10 градусов выше нормы.