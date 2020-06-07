Жара в +37 градусов обрушилась на юг Краснодарского края

Спасатели предупредили жителей Туапсинского района и Сочи о повышении температуры до 37 градусов. Жара начнется уже в ближайшие 2-3 часа.

«В ближайшие 2-3 часа 7 июня в Туапсинском районе Краснодарского края ожидается сильная жара +37 градусов. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает жителей и гостей региона о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности», — сообщили в пресс-службе краснодарского управления МЧС.

По информации Sochinews, жители Сочи тоже получили предупреждения о жаре до +37.

Из-за столь сильной жары спасатели порекомендовали носить светлую воздухопроницаемую одежду, не забывать про головной убор. Передвигаться нужно не спеша, чаще находиться в тени.

Употребление пива и других алкогольных напитков в жару приведет к ухудшению общего состояния организма.

При тепловом поражении нужно перейти в тень, на ветер, принять душ и медленно выпить как можно больше воды. В случае потери сознания человеку нужно сделать массаж сердца и искусственное дыхание.

По информации Росгидрометцентра, сейчас в Сочи 31 градус. Осадков в течение недели не ожидается.