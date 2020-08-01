Жара +31 градус придет в Москву

В выходные, 1 и 2 августа, еще сохранится дождливая погода, возможны грозы. Воздух прогреется до +20 градусов.

Однако уже с понедельника в столице ожидается переменная облачность, практически без осадков. Изменится и направление ветра: теперь порывы будут идти с запада и северо-запада. Столбики термометра покажут от +18 градусов по Московской области и до +23 градусов в центре города.

Во вторник, 4 августа, потеплеет до +21…+26 градусов. Ветер изменится на южный, порывы будут достигать трех-восьми метров в секунду. В среду воздух прогреется до +23...+28 градусов, а в четверг — до +26....+31 градуса.

В августе на половине территории России температура ожидается выше нормы. Москвичам в том числе пока еще не стоит «хоронить» лето. А урожай может стать одним из лучших за последние пять лет.

Только вот на Чукотке и в Магаданской области аномалия прогнозируется отрицательная. Там 1 августа ожидаются первые небольшие заморозки — −1…−2 градуса.