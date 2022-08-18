Жара решила не оставлять Москву. До +31 градусов ожидают 17 августа

Сегодня в Москве снова ожидается жара. Температура воздуха достигнет +29…+31 градуса. Погоду будет определять юго-западная периферия антициклона, сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

«При переменной облачности в большинстве районов города и области обойдется без дождей. А вот на востоке и юге области кратковременные дожди местами вполне возможны», — написал он в Telegrаm.

В Подмосковье ожидается до +26…+31. При этом в городе будет дуть восточный ветер. Местами его порывы будут достигать 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, уточнил эксперт.

По словам Леуса, солнечную активность можно назвать умеренной, а вот геомагнитное поле возмущенное, возможны магнитные бури.

«В пятницу на пару градусов прохладнее, но по-прежнему без дождей», — заключил он.

Из-за сильной жары Гидрометцентр снова объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 18:00 18 августа.