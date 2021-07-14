Жара продиктовала тренд: в «Яндексе» рассказали о самых популярных запросах в пекло

Россияне этим летом стали чаще интересоваться в интернете покупкой кондиционеров и другими возможностями охлаждения помещений в жару. Данные о популярных запросах предоставили в компании «Яндекс».

Среди запросов в поисковой системе этим летом часто фигурирует слово «жара». При этом самый популярный запрос от пользователей — о том, как можно охладить квартиру без кондиционера.

В два раза реже россиян интересует, когда аномальная жара все-таки пойдет на спад. Часто пользователи интересуются, как помочь домашним животным, которые очень тяжело переносят высокую температуру. Спрашивают и о том, какие блюда можно приготовить в жаркую погоду.

Есть и более неожиданные запросы про жару: некоторые пользователи этим летом стали активно интересоваться, почему собаки при высокой температуре воздуха высовывают язык.

Популярными стали и запросы про кондиционеры. Чаще всего в «Яндексе» россияне ищут информацию, какой кондиционер лучше приобрести для дома. И, соответственно, интересуются, сколько будет стоить его установка. Спрашивают и про обслуживание кондиционеров: например, как часто нужно заправлять его в автомобиле — или как очистить домашнюю технику самостоятельно.

Что касается запросов про пляжи, то чаще всего россиян интересует, как правильно завязывать парео. Многие пользователи спрашивают, что вообще стоит с собой взять на пляж — и что лучше надеть на голову, чтобы спастись от палящего солнца. Однако пляжная экипировка интересует не всех: популярностью пользуется и запрос, как правильно называются пляжи, «где все голые».