Жара придет в Свердловскую область после похолодания

В Свердловскую область к середине недели может прийти жаркая погода до 31 градуса. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре России, рассказал Ura.ru.

Метеорологи отметили, что во вторник, 6 июля, столбик термометра поднимется до отметки 23 градуса днем и до 11 градусов ночью. В среду может потеплеть до 28 градусов. А в четверг воздух прогреется до 31 градуса.

Напомним, что в конце прошлой недели в Екатеринбурге был сильный ливень. В некоторых селах Свердловской области из-за обильных осадков оказались подтоплены жилые участки.