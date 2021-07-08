Жара поднимет себестоимость молока

Аномально жаркая и засушливая погода в нескольких российских регионах привела к снижению заготовки кормов для животноводов на 15%. Решать эту проблему в Минсельхозе намерены перераспределением сырья между субъектами РФ.

Проблема с заготовкой кормов для животноводов, как сообщил «Коммерсант», обсуждалась на заседании оперативного штаба в Минсельхозе накануне.

По данным директора департамента животноводства и племенного дела Дмитрия Бутусова, на 5 июля заготовлено 4,64 миллиона тонн кормов — на 15% меньше, чем годом ранее. Он добавил, что объем переходящих остатков — 5,4 миллиона тонн, но это не превышает 15–17% от годового потребления. Всего для животноводов нужно свыше 31 миллиона тонн кормов, так что сейчас обеспеченность находится на уровне 15%.

Данные о том, что в ряде российских регионов есть сложности с заготовкой кормов в связи с установившимся жарким летом подтвердил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. В Минсельхозе также объяснили отставание от графика неблагоприятными погодными условиями.

Из-за сложных погодных условий крупный производитель молока и сыра ГК «Кабош» начал посевную на три недели позже запланированного срока.

Пока в Минсельхозе рекомендовали органам управления АПК регионов провести инвентаризацию на уровне хозяйств для оценки возможности заготовки. Рассматриваются и варианты перераспределения кормов между регионами страны. Но, как предупредил Белов, это потенциально увеличит плечо доставки, что может привести к дополнительному удорожанию грубых и сочных кормов.

Повышение цен на традиционно более дешевую часть рациона, по его словам, может привести к дополнительному росту себестоимости молока.

Производители молочной продукции еще в начале июля предупредили о повышении отпускных цен осенью. Причина в росте затрат на производство. Для покрытия расходов бизнесменам придется повысить цены на 7–10%, сообщил РБК гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев.