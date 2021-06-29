Жара грозит урожаю зерновых в России

Минсельхоз рассчитывает в этом году собрать урожай зерна — 127,4 миллиона тонн, в том числе порядка 81 миллиона тонн пшеницы. Но жара, которая наблюдается в большинстве регионов России, может попутать все планы и ударить по урожаю зерновых. Это станет причиной роста цен на зерно.

«Учитывая, что 70% территории страны является зоной рискованного земледелия при планировании объемов урожая учитывается процент возможных потерь от неблагоприятных погодных явлений», — сообщили газете «Известия» представители Минсельхоза.

При этом агроэксперт Рудольф Булавин считает, что России стоит ждать урожай на зерновые и зернобобовые культуры ниже прошлогоднего. Однако он все равно будет выше среднего за последнюю пятилетку.

Тем не менее погода — это фактор, который трудно учитывать и прогнозировать заранее. А он серьезно влияет на урожайность. Метеоусловия в период сева, вегетации и уборки всегда остаются фактором риска, напомнил еще один эксперт Рудольф Булавин.

Сейчас в большинстве субъектов, где выращивают зерновые нет факторов, которые могут существенно повлиять на объем сбора, отметила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.

Где-то уже даже началась уборка урожая — в частности в центре и на юге России. В Сибири пока без серьезных природных катаклизмов, поэтому и состояние посевов вполне удовлетворительное. Рано беспокоиться и Поволжье, где погода действительно могла бы сказаться на урожае, отметила Сысоева.

Цены на хлеб могут вырасти из-за разрабатываемого ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Новые стандарты могут лишить пекарей льготного НДС в 10%. Об этом ранее сообщили в Российском союзе пекарей (РСП).