Общество 05 июля 2023, 18:38 Жара до +39 градусов продержится в Ставропольском крае с 5 по 7 июля

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Сильная жара с температурой до +39 градусов ожидает жителей Ставропольского края в ближайшие дни. Об этом сообщил телеканал «СвоеТВ» со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Отмечается, что 5 и 6 июля столбики термометров поднимутся до +38 градусов, порывы ветра могут достигать до 14 метров в секунду. В пятницу, 7 июля, воздух прогреется до +39 градусов, ветер усилится до 18 метров в секунду.

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Как сообщил RT, осадков в период с 5 по 7 июля в регионе не прогнозируется.