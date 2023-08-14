Общество 14 августа 2023, 10:27 Жара до +32 градусов придет в Башкирию в ближайшие три дня

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Жаркая погода с температурой воздуха до +32 градусов ожидает жителей Башкирии в ближайшие три дня. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на данные Башгидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в понедельник, 14 августа, поднимутся до +29 градусов. При этом в ночь на вторник в горных районах Башкирии температура может опуститься до +7 градусов, днем 15 августа воздух прогреется до +32 градусов.

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Отмечается, что 16 августа на территории региона ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра.