Общество 23 августа 2023, 12:11 Жара до +28 градусов вернется в Тюмень в начале сентября

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Жаркая погода ожидает жителей города Тюмени в первые числа сентября. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на метеорологический ресурс Gismeteo.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 1 сентября, столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Такая погода сохранится 2 и 3 сентября, она будет сопровождаться дождями и сильным ветром до 12 метров в секунду.

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Отмечается, что похолодание в Тюмени ожидается с понедельника, 4 сентября.