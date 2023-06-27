Общество 27 июня 2023, 13:36 Жара до 28 градусов придет в Татарстан в ближайшие дни

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Жаркая погода с повышением дневной температуры воздуха до +28 градусов ожидает жителей Татарстана на предстоящей неделе. Об этом сообщил сайт «Бизнес Online» со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, во вторник и в среду регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Столбики термометров 28 июня поднимутся до +28 градусов.

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Как сообщил RT, в дневное время в четверг местами пройдут кратковременные дожди.