Общество 19 апреля 2024, 11:28 Жара до +28 градусов придет в Самарскую область в ближайшие дни

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Жаркая погода ожидает жителей Самарской области в ближайшие дни, с 19 по 23 апреля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Приволжского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 19 апреля, столбики термометров днем поднимутся до +28 градусов. Также ожидается южный ветер с переходом на юго-восточный с порывами до 21 метра в секунду. В субботу температура воздуха составит +25 градусов.

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В воскресенье и понедельник теплая погода в регионе сохранится. Во вторник, 23 апреля, возможен небольшой дождь.