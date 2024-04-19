19 апреля 2024, 11:28
Жара до +28 градусов придет в Самарскую область в ближайшие дни
Жаркая погода ожидает жителей Самарской области в ближайшие дни, с 19 по 23 апреля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Приволжского Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 19 апреля, столбики термометров днем поднимутся до +28 градусов. Также ожидается южный ветер с переходом на юго-восточный с порывами до 21 метра в секунду. В субботу температура воздуха составит +25 градусов.
Реклама
В воскресенье и понедельник теплая погода в регионе сохранится. Во вторник, 23 апреля, возможен небольшой дождь.
Погода
Реклама
Реклама