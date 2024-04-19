Общество 19 апреля 2024, 14:04 Жара до +28 градусов придет в Башкирию на этих выходных

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Жаркая погода ожидает жителей республики Башкортостан на предстоящих выходных, 20 и 21 апреля. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на данные Башгидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу столбики термометров днем поднимутся до +28 градусов, в северо-западных районах возможны небольшие дожди и гроза. Ночью температура воздуха составит +16 градусов.

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В воскресенье прогнозируется умеренный ветер с порывами до сильного, днем воздух прогреется до +25 градусов.