Жар-птица в подарок. Рошаль отметил День города

Жители Рошаля отметили День города. Там организовали шествие в необычных костюмах, фестиваль кузнецов и выставки.

Праздничное шествие в необычных костюмах и с корпоративной символикой — это самая зрелищная и масштабная часть торжества. В нем приняли участие коллективы предприятий, образовательные организации и местные жители. Среди них был объявлен конкурс на лучшую тематическую колонну «Наш город — город-курорт».

Источник фото: телеканал «360»

Отдельной частью праздника стал фестиваль кузнецов: в Рошаль съехались более 30 умельцев со всей России. С собой они привезли свои лучшие работы. На фестивале можно было не только посмотреть, как работают профессионалы своего дела, но и самому побыть в роли кузнеца — например, познать тонкости изготовления подковы.

Источник фото: телеканал «360»

«Шип — это чисто русское изобретение. Оно придумано теми народами, которые жили на территории Киевской Руси. В Европе шипов не было, потому что у них и дороги были лучше вымощены, и зимы более мягкие. Вот это маленькая часть сыграла очень важную роль в победе над Наполеоном», — рассказал мастер кузнечного дела Иван Литинский.

Источник фото: телеканал «360»

Ко дню рождения город заметно преобразился: завершилось благоустройство шести дворов, отремонтировали по программе губернатора более 100 подъездов. Долгожданным событием стало открытие городского парка. Там установили спортивную и детскую площадки, ротонды, мост через речку Воймега, вымостили брусчаткой почти 7,5 тысячи квадратных метров дорожек.

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«В следующем году нам бы хотелось привести в порядок площадь перед СКЦ. Мы хотим благоустроить набережные. У нас масса общественных пространств, которыми надо еще заниматься. Мы сейчас отрабатываем концепцию, и в следующем году вы увидите, что наш город стал еще краше», — отметил глава г. о. Рошаль Алексей Артюхин.

Источник фото: телеканал «360»

Позитивные перемены произошли в Рошале в том числе и благодаря жителям. Традиционно в День города чествовали юбиляров семейной жизни. Например, Валерий и Раиса Гусевы вместе прожили 50 лет. В их жизни было все: и радость, и ссоры, и неурядицы. Но несмотря на все тяготы, они смогли сохранить свою любовь. Сейчас они с радостью наблюдают, как преображается родной город.

«Стало красиво и чисто очень. Все благоустроенно!», — порадовались супруги Гусевы.

Источник фото: телеканал «360»

Свой вклад в благоустройство Рошаля внесут и кузнецы. После каждого фестиваля мастера делают городу подарок — железную фигуру. Украшением городского парка станет Жар-птица.

Источник фото: телеканал «360»

Вечерняя программа праздника — это традиционный концерт с участием популярных артистов. А вечером небо над Рошалем украсит салют.