Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова навестила в больнице двухлетнего мальчика, которого избил отчим в Дмитрове. Ребенок жалуется на головную боль и хромает.

«Чувствует он себя хорошо, играет, очень подвижный, дал себя покормить, очень активный. Но видно, что ребенок подвергался избиению, причем не единожды. Жалуется сейчас на головку и на ножку. Прихрамывает чуть-чуть. Врачи говорят, что в ближайшее время его состояние наладится», — рассказала Мишонова.

Детский омбудсмен подчеркнула, что в больнице ребенок пробудет еще максимум пять-шесть дней.

«Мы будем ждать правовой оценки действий его матери. Сейчас следственные органы проводят свою проверку», — рассказала Мишонова о будущем мальчика. Органы опеки сейчас ищут родственников ребенка как со стороны матери, так и со стороны отца, который вписан в свидетельство о рождении.

Мишонова добавила, что мама мальчика родом из Тулы, а ее сожитель прописан в Саратове. В Подмосковье они приехали недавно — две недели назад.

Ранее старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала о двухлетнем мальчике, которого привезли в больницу в Дмитрове из-за систематических побоев отчима. Мужчину уже задержали. Он рассказал, что бил пасынка из-за личной неприязни. Против него возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Истязание».