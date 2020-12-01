Жалобы россиян на экологию выслушают по телефону

Россиянам предложили высказаться об экологических проблемах по телефону. Для этого с 1 по 3 декабря будет работать «Зеленая линия», звонить на которую можно круглые сутки.

Организатором акции является интернет-ресурс «Экология России» — нацпроектэкология РФ», отмечено на сайте проекта. После ее окончания все полученные обращения систематизируют, а наиболее актуальные — опубликуют на портале. Их также передадут в Минприроды, профильные российские и международные экологические организации.

Проект нужен для того, чтобы понять уровень «зеленой тревожности». Участники «Зеленой линии» поймут, что их опасения не только слушают, но и слышат. Кроме того, акция даст возможность исследовать статистику и выяснить, что россиян волнует больше всего.

«„Зеленая линия“ — это возможность поделиться своими переживаниями за будущее планеты», — говорится в публикации.

На звонки будут отвечать волонтеры Всероссийской экологической организации «Делай!», пишущие на тему экологии журналисты, блогеры и эксперты.

Звонок на «Зеленую линию» бесплатный. Набрать указанный на сайте номер можно в любое время суток с 1 по 3 декабря.