Жалобы на концерт Басты из-за COVID-19 проверят в Петербурге

Специалисты комитета по культуре Санкт-Петербурга проведут дополнительную проверку после жалоб в соцсетях на концерт музыканта Басты (Василия Вакуленко), где якобы не соблюдались коронавирусные ограничения.

Как сообщили РИА «Новости» в комитете, концерт Басты был согласован. При этом согласование проводилось в рамках действующего порядка.

«Вместимость зала составила допустимые 50%, билеты на программу были реализованы до вступления в силу новых правил организации продажи, вместе с тем организатором концерта были приняты меры по замене танцпола на партер с установкой зрительских кресел», — сообщили в комитете. При этом там уточнили, что также проводилась фотофиксация в рамках чек-листа контрольных мероприятий.

Необходимым требованием на концертах является проведение термометрии на входе и наличие у зрителей средств индивидуальной защиты (СИЗ), отметили в комитете. Социальная дистанция в общих зонах, таких как гардеробы, кассовые павильоны и фойе, регулируется с использованием разметки, «шахматная» рассадка в зале не предусмотрена.

«По фактам публикации в социальных сетях фотографий и видеоматериалов зрителей с указанием на нарушение действующих правил организации культурных мероприятий специалистами комитета будет проведена дополнительная проверка», — сообщили в комитете.

Сам Баста выразил благодарность зрителям Петербурга за понимание и соблюдение правил безопасности.

«Питер! Спасибо всем, кто был сегодня на концерте, за эту долгожданную встречу! Спасибо за понимание и соблюдение правил безопасности», — написал артист на своей странице в Instagram.

Пользователей Сети ранее возмутило, что поклонники российского рэпера не стали соблюдать необходимые ограничения по коронавирусу.