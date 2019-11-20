Жалоба пришла в тюменскую прокуратуру из-за верблюда Иннокентия

Жителям Тюмени знаком верблюд Кеша, который появляется в городе на праздники. Недавние морозы заставили зоозащитников волноваться за здоровье животного.

Очевидец записал видео, на котором сильно похудевший и ослабший Кеша находился на улице. Верблюда держали на цепи вне помещения, поэтому зоозащитники решили обратиться в прокуратуру.

Хозяин животного убежден, что его питомец чувствует себя хорошо и умеет переносить холод. По словам мужчины, претензии необоснованны, об этом сообщил «Пятый канал».

В настоящее время правоохранительные органы ждут отчет о состоянии здоровья верблюда Кеши.