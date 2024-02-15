Общество 15 февраля 2024, 09:57 Жалоба на действия финансового управляющего физического лица при организации и проведении торгов признана необоснованной

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Жалоба на действия финансового управляющего физического лица при организации и проведении торгов признана необоснованной﻿

Комиссия Управления рассмотрела жалобу физического лица на действия организатора торгов – финансового управляющего при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника

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Согласно доводу жалобы организатор торгов не правомерно продолжил проведение аукциона после получения уведомления о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка проведения торгов и признала жалобу необоснованной.

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