Общество 01 марта 2024, 09:55 Жалоба на действия Администрации Одинцовского городского округа Московской области при проведении торгов

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Жалоба на действия Администрации Одинцовского городского округа Московской области при проведении торгов признана необоснованной﻿

Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «Служба коммунально-жилищного сектора» на действия Администрации Одинцовского г.о. Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

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Согласно доводу жалобы Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки

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