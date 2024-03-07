Общество 07 марта 2024, 10:08 Жалоба на действия Администрации Одинцовского городского округа Московской области при проведении торгов признана необос

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Жалоба на действия Администрации Одинцовского городского округа Московской области при проведении торгов признана необоснованной

Комиссия Управления рассмотрела жалобу ООО «ВКС50» на действия Администрации Одинцовского г.о. Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

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Согласно доводам жалобы Администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе и незаконно допустила заявки ООО ПО «РемЖилСервис» и ООО «Профессионал».

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.