Эксклюзив 15 марта 2024, 09:46 Жаклин Монро посетила выборы в Зеленограде Жительница Зеленограда пришла на выборы вместе со шпицем Жаклин Монро

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Жительница Зеленограда Инна пришла проголосовать на избирательном участке вместе с домашним питомцем, немецким шпицем Жаклин Монро.

Женщина рассказала, что собаке 11 лет, она принимает участие во всех важных для семьи делах.

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«Жаклин — моя самая главная помощница. С самого утра пришли исполнить свой гражданский долг, голосуем за будущее России. Для этого нужно прийти и отдать свой голос», — сообщила Инна.

Ранее на выборы вместе с домашними питомцами также пришли жители Воскресенска. Многие приходили в полном составе семьи.

На избирательном участке в Можайске людей встретили девушки в русских народных костюмах и артист в ростовом костюме медведя.