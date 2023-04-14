Общество 14 апреля 2023, 16:49 Зерновой терминал запустят в Мариуполе Патрушев и Пушилин обсудили запуск зернового терминала в Мариуполе РИА «Новости»

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Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наметили шаги по запуску зернового терминала в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

«Определили первостепенные шаги по запуску зернового терминала, а также возможность использования для транспортировки зерновых культур суда, доставляющие в республику строительные грузы», — уточнили в ведомстве.

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По словам Патрушева, в учетом очень хорошего урожая в 2022 году есть потребность в «воротах», благодаря которым можно будет экспортировать зерно из России в третьи страны. Он обратил внимание, что порт Мариуполя необходимо использовать шире. В нем сейчас есть все условия для быстрой организации системы работы по экспорту зерна.

Ранее паромное сообщение предложили организовать с Мариупольским и Бердянским портами по Азовскому морю для перевозки пассажиров и грузов, в том числе зерна.