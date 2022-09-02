Общество 02 сентября 2022, 19:08 Поделиться Telegram

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Viber Зеркальный пруд и парящие мосты появятся в Москве

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Три парящих моста и зеркальный пруд откроют в районе Дорогомилово в Москве. Они будут находиться в новой зоне отдыха. Об этом сообщила «Москва.ру»со ссылкой на сайт московского Архсовета.

Зону украсят фонтанами, а также огромным сверкающим шаром. Все это расположить вблизи Москвы-реки.

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Парящие мосты оборудуют подсветкой. При этом опоры планируют скрыть за панелями. Такой способ поможет создать иллюзию невесомости.

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