«Зенит» проведет музыкальный фестиваль в онлайн-формате
Питерский «Зенит» проведет первого мая музыкальный онлайн-фестиваль. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу клуба.
По данным издания, футбольный эксперт Федор Погорелов станет ведущим мероприятия, в котором примут участие музыкальные коллективы Ze Fish, НЭП, «Лица», а также лидер группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко.
Отмечается, что предстоящий концерт — это часть проводимого «Зенит Live» проекта «Вместе победим». Он призван объединить болельщиков петербургского клуба в борьбе с коронавирусом.