«Зенит» проведет музыкальный фестиваль в онлайн-формате

По данным издания, футбольный эксперт Федор Погорелов станет ведущим мероприятия, в котором примут участие музыкальные коллективы Ze Fish, НЭП, «Лица», а также лидер группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко.

Отмечается, что предстоящий концерт — это часть проводимого «Зенит Live» проекта «Вместе победим». Он призван объединить болельщиков петербургского клуба в борьбе с коронавирусом.