«Зенит»: матчи в Петербурге будут отвечать всем требования безопасности

По данным телеканала «Царьград», новые ограничения по коронавируса в городе не коснулись профессиональных спортивных команд.

В пресс-службу рассказали, что для клуба самое важное — здоровье зрителей, поэтому к организации матчей они подойдут очень тщательно.

«Уверены, решение относительно организации матчей на „Газпром Арене“ будет отвечать всем требованиям безопасности, а также интересам зрителей», — пояснили в пресс-службе.