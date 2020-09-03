Землю под общественные огороды выделили в Петербурге

Известно, что в этом году пользование землей будет бесплатным. Сейчас уже есть такие огороды в Приморском парке Победы. Уточняется, что многие горожане готовы сажать растения прямо в городе.

«Просто у каждого свое: кто-то занимается танцами, кто-то — бассейн, кто-то — спорт. Я решила заняться землей», — рассказала местная жительница Надежда.