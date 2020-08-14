Землетрясение произошло возле Невьянской башни на Урале
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в районе Невьянска Свердловской области днем 12 августа. Знаменитая «Пизанская башня» на Урале не пострадала. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт Международной системы мониторинга.
«Это землетрясение средней степени, которое не представляет никакой угрозы. В худшем случае могли стаканы на полке позвенеть», — сообщило агентство со ссылкой на Институт геофизики УрО РАН в Екатеринбурге.
В Невьянске стоит башня, знаменитая благодаря своему наклонному положению. Ее построили в 1721–1725 годы по приказу основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфия Демидова. Вскоре она превратилась в символ города. Ее особенность заключается в заметном наклоне в три градуса и 16 минут. У Пизанской башни этот показатель равен трем градусам и 54 минутам.
В Музее Невьянской наклонной башни подтвердили, что никто не почувствовал толчков, отметил сайт «Дни.ру». Конструкция стоит на месте.