Землетрясение произошло возле Невьянской башни на Урале

«Это землетрясение средней степени, которое не представляет никакой угрозы. В худшем случае могли стаканы на полке позвенеть», — сообщило агентство со ссылкой на Институт геофизики УрО РАН в Екатеринбурге.

В Невьянске стоит башня, знаменитая благодаря своему наклонному положению. Ее построили в 1721–1725 годы по приказу основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфия Демидова. Вскоре она превратилась в символ города. Ее особенность заключается в заметном наклоне в три градуса и 16 минут. У Пизанской башни этот показатель равен трем градусам и 54 минутам.

В Музее Невьянской наклонной башни подтвердили, что никто не почувствовал толчков, отметил сайт «Дни.ру». Конструкция стоит на месте.