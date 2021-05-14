Землетрясение магнитудой 6,7 случилось у берегов Индонезии

Специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) сообщили, что у берегов Индонезии случилось землетрясение магнитудой 6,7, написало РИА «Новости».

Уточняется, что подземные толчки произошли в 06:33 по времени UTC. Эпицентр землетрясения находится почти в 300 километрах к юго-западу от города Падангсидемпуан в провинции Северная Суматра. Очаг расположился на глубине 12 километров, сообщил «Взгляд».

В настоящий момент о жертвах и разрушениях информации нет.