Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Туве

Утром 21 февраля в Туве произошло землетрясение магнитудой 5,7. Толчки ощущались в трех районах республики. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, разрушений и пострадавших нет.

«В 08:37 по местному времени (04:37 по Москве) 21 февраля зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,7 в Тоджинском районе, в 85 километрах восточнее села Адыр-Кежиг. [Подземные толчки] ощущались в трех районах: Тоджинский, Кызылский и в городе Кызыл. Оперативные группы из числа сотрудников пожарно-спасательных частей и администраций районов приступили к обследованию социальных объектов», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

В МЧС со ссылкой на оперативные данные ЕДДС уточнили, что все здания в зоне землетрясения целы, никто не пострадал. По сообщению сейсмологов, афтершоки ощущались на территории Красноярского края и в Хакасии.