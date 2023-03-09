09 марта 2023, 10:39
Землетрясение магнитудой 5 произошло на Камчатке
В четверг, 9 марта, в Камчатском крае произошло очередное землетрясение. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на филиал ЕГС РАН края.
По данным геофизической службы, толчки магнитудой 5.0 зафиксировали на юге региона, примерно в 100 километрах от суши. Эпицентр землетрясения залегал в 61 километре под водой.
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Пострадавших нет. Лишь жители ближайших районов ощутили отголоски толчков.
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Землетрясения
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