Общество 09 марта 2023, 10:39 Землетрясение магнитудой 5 произошло на Камчатке

Читать 360tv в

В четверг, 9 марта, в Камчатском крае произошло очередное землетрясение. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на филиал ЕГС РАН края.

По данным геофизической службы, толчки магнитудой 5.0 зафиксировали на юге региона, примерно в 100 километрах от суши. Эпицентр землетрясения залегал в 61 километре под водой.

Реклама

Пострадавших нет. Лишь жители ближайших районов ощутили отголоски толчков.

Реклама

Авторы: