Общество 10 марта 2023, 13:21 Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Италии

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В центральной части Италии в четверг, 9 марта, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров и на расстоянии примерно 20 километров к северо-западу от Перуджа. Также в четырех километрах от эпицентра располагается небольшой населенный пункт Умбертиде.

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О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось.

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