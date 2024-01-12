Общество 12 января 2024, 14:26 Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в Дагестане

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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на территории Хасавюртовского района Республики Дагестан. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.

По данным ведомства, эпицентр располагался на глубине 27 километров. Подземные толчки ощутили жители Хасавюрта и Хасавюртовского района.

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Отмечается, что на данный момент никакой информации о разрушениях при землетрясении не поступало.