Общество 09 июня 2023, 17:39 Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Бурятии

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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в акватории озера Байкал в Бурятии. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на республиканский главк МЧС РФ.

По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксировали в 37 километрах в северо-западном направлении от поселка Усть-Баргузин.

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Отмечается, что местные жители землетрясения не ощутили, пострадавших и разрушений вследствие природной стихии нет.