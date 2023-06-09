09 июня 2023, 17:39
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Бурятии
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в акватории озера Байкал в Бурятии. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на республиканский главк МЧС РФ.
По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки зафиксировали в 37 километрах в северо-западном направлении от поселка Усть-Баргузин.
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Отмечается, что местные жители землетрясения не ощутили, пострадавших и разрушений вследствие природной стихии нет.
Землетрясения
Бурятия
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