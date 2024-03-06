Общество 06 марта 2024, 16:28 Земфира лишится до девяти миллионов рублей авторских отчислений Mash: Земфира лишится до 9 млн рублей из-за закона об отчислениях иноагентам РИА «Новости»

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Певица Земфира* может лишиться значительной суммы отчислений из России. Причиной тому станет новый закон, предусматривающий запрет на выплаты авторских и смежных прав лицам, имеющим статус иноагента, уточнил Telegram-канал Mash.

По данным канала, в среднем доход Земфиры* составляет около 30 миллионов рублей в год. Примерно девять миллионов приходятся на авторские отчисления. Новый закон, который сейчас обсуждает Госдума, может лишить певицу этой части доходов.

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Помимо Земфиры*, изменения в законодательстве могут коснуться и других известных исполнителей, таких как Noize MC*, Morgenshtern*, Монеточка*, Oxxxymiron* — всех, кого квалифицируют как иноагентов. Таким образом, новая мера может значительно повлиять на финансовое положение многих представителей российской музыкальной индустрии.

Запретить иноагентам получать отчисления за авторские и смежные права предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые ограничения, по мнению парламентария, депутаты примут единогласно.

* Признан иностранным агентом на территории России.