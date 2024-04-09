Общество 09 апреля 2024, 14:24 Земельный юрист Толстихина посоветовала изучить госпрограммы перед покупкой земли

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Прежде чем покупать землю через объявления в интернете, стоит изучить выгодные госпрограммы. Об этом «Газете.Ru» рассказала земельный юрист Юлия Толстихина.

Она напомнила, что 629 постановление, позволяющее за небольшую стоимость выкупить взятую в аренду у государства землю, действует до 2024 года. Оформить участок можно будет только до июня.

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«Первый совет — оформить участок в аренду под строительство дома на основании Земельного кодекса РФ и выкупить по цене от 1,5% до 5% его кадастровой стоимости», — отметила юрист.

Она добавила, что каждый регион сам определил, какова будет выкупная стоимость. Для того, чтобы воспользоваться программой, нужно ее внимательно изучить. В частности, есть условия и сроки, в которые нужно построить здание перед выкупом.

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